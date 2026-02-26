Canlı
        Gaziantep'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 18:55
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

