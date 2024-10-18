Türkiye'nin makarna ihracatı hedefi 1,5 milyon ton

OKAN COŞKUN - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Türkiye'nin yıl sonu makarna ihracatı hedefinin 1,5 milyon ton olduğunu söyledi.

Göymen, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada makarna ihracatında söz sahibi olduğunu belirtti.

Makarna üretiminde hedeflerini yüksek tuttuklarını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

"İlk 8 ayda yaklaşık 984 bin ton ihracatımız gerçekleşti. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştirmek. Muhtemelen ihracat hedeflerimize ulaşacağız. 8 ayda 640 milyon dolar civarında ihracat yaptık. Güney Amerika, Afrika ve Japonya olmak ihracatta önde olan ülkeler."