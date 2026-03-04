Canlı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sangare, Abena, Mujakic, Rodriguies (Dk. 46 Lungoyi), Melih Kabasakal, Kozlowski (Dk. 84 Gidado), Sorescu (Dk. 73 Tayyip Talha Sanuç), Camara, Yusuf Kabadayı (Dk. 59 Bayo), Maxim (Dk. 83 Gasama)

        Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür (Dk. 88 Kamil Efe Üregen), Levent Mercan, Brown, Fred, Kante (Dk. 70 Oğuz Aydın), Guendouzi (Dk. 88 Alaettin Ekici), Musaba (Dk. 70 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 77 Nene)

        Goller: Dk. 33 Musaba, Dk. 52 Cherif, Dk. 79 Nene, Dk. 85 Brown (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Fred, Dk. 75 Brown (Fenerbahçe), Dk. 28 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)




        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

