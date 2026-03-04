Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sangare, Abena, Mujakic, Rodriguies (Dk. 46 Lungoyi), Melih Kabasakal, Kozlowski (Dk. 84 Gidado), Sorescu (Dk. 73 Tayyip Talha Sanuç), Camara, Yusuf Kabadayı (Dk. 59 Bayo), Maxim (Dk. 83 Gasama)
Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür (Dk. 88 Kamil Efe Üregen), Levent Mercan, Brown, Fred, Kante (Dk. 70 Oğuz Aydın), Guendouzi (Dk. 88 Alaettin Ekici), Musaba (Dk. 70 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 77 Nene)
Goller: Dk. 33 Musaba, Dk. 52 Cherif, Dk. 79 Nene, Dk. 85 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fred, Dk. 75 Brown (Fenerbahçe), Dk. 28 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.