        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, 1 saat gecikmeli başladı

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 21:36
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.

        Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı.

        Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.

