Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçta baştan sona üstün oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 00:30 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçta baştan sona üstün oynadıklarını söyledi.


        Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        "Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diyen Göle, şunları kaydetti:

        "Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda, maçın ilk 3-4 dakikasında bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında oyununun kontrolünü tamamen ele geçirdik ve ikinci topları kazanmaya başladık. Reaksiyon verdik, top bizde kaldı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

