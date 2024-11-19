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        Gaziantep'in kış lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı damakları tatlandırıyor

        Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetleri beyran ile soğan kebabı, havaların soğumasıyla yöre halkı ve turistler tarafından tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:24
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        Gaziantep'in kış lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı damakları tatlandırıyor
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        Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetleri beyran ile soğan kebabı, havaların soğumasıyla yöre halkı ve turistler tarafından tercih ediliyor.

        UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetlerinden beyran ve soğan kebabı, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

        Kimileri tarafından çorba, kimileri tarafından da ana yemek olarak kabul edilen beyran, taş fırınlarda kazanlarda pişirilerek hazırlanan haşlanmış et ile haşlanmış pirincin bakır tabaklara alınması ve üzerine et suyu ile pul biber eklenmesiyle hazırlanıyor. Birkaç dakika ocakta pişirilen beyran, hazır hale geliyor. Müşterinin isteğine göre acılı, az acılı ve sarımsaklı olarak servis ediliyor.

        Soğan kebabı ise orta büyüklükteki soğanların ikiye bölünüp kıyma ile şişlere takılıp ocağa atılmasıyla yapılıyor. Soğan kebabında nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biber de kullanılıyor. Son zamanlarda havaların soğumasıyla şifalı olduğuna inanılan beyran ile soğan kebabı, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

        Beyran ustası Ahmet Çadır, AA muhabirine, gastronomi kenti Gaziantep'te sofralarda özellikle havaların soğumasıyla kış lezzetlerinin yer aldığını söyledi.

        Bu lezzetlerin başında beyran ve soğan kebabının geldiğini ifade eden Çadır, "Beyran, UNESCO listesinde yer alan bir lezzetimiz. İçerisinde sarımsak olduğundan antibiyotik özelliği bulunuyor. Bu lezzetler, Gaziantep ve dışarıdan gelen misafirlerimizi grip ve enfeksiyondan koruyor. Çünkü antibiyotik özelliği bulunan lezzetler. Soğan kebabı, kışın her bireyin haftada bir veya iki defa tükettiği bir yemektir. Bu yemekler şifadır. " dedi.

        - "Özellikle kış mevsiminde bu lezzetlere daha çok rağbet artıyor"

        Soğan kebabının incelikleri hakkında da bilgi veren Çadır, şu değerlendirmede bulundu:

        "Soğan kebabının soğanı, orta boy soğan olmalıdır. Gaziantep'te tüketilen bir soğan cinsidir. Onu ince yağlı kıyma ile buluşturup ocakta güzelce pişmesi sonucu terlettiğimiz soğan kebabı sofralarda yerini alıyor. Soğan kebabını terletmek için bakır tabakların içerisine nar ekşisi, limon, karabiber, ve pul biber ekliyoruz. Bunların hepsini soğan ile kısık ateşte terletiyoruz. Gaziantep'te bu lezzetler yüzyıllardır sofralarda yerini alıyor. Özellikle kış mevsiminde bu lezzetlere daha çok rağbet artıyor. Yurt içi ve yurt dışından müşterilerimiz beyran içmeye ve soğan kebabını yemeye gelir. Herkesi bekliyoruz."

        Aleyna Saçlı ise beyranı çok sevdiğini belirterek, "Özellikle soğuk havalarda annem beni beyran içmeye getiriyor. Gerçekten şifa deposu." diye konuştu.

        Mustafa Yılmaz ise İstanbul'dan Gaziantep'e beyran içmeye ve soğan kebabı yemeye geldiğini belirterek, "Soğuk havalarda soğan kebabı yemek antibiyotiktir. Her yıl Gaziantep'e gelirim ve beyran ile soğan kebabını yerim. Vücudun bu besinlere ihtiyacı var." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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