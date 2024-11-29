Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bu çerçevede yaptıkları çalışmada bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla S.Ö, O.Ç. ile A.B'yi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich m...
        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich m...
        Gaziantep'te "Ekolojik İyileştirme Projesi" kapsamında temel atma töreni dü...
        Gaziantep'te "Ekolojik İyileştirme Projesi" kapsamında temel atma töreni dü...
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı
        Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı
        GSO'da iş dünyası yapay zekayı ele aldı
        GSO'da iş dünyası yapay zekayı ele aldı