Gaziantep'te araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, bu çerçevede yaptıkları çalışmada bir araçtan 800 kilogram zeytin çaldıkları iddiasıyla S.Ö, O.Ç. ile A.B'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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