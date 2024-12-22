Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 76 Lungoyi), Maxim (Dk. 88 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 87 Kenan Kodro)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 78 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 83 Taha Osman Özmert), Kaluzinski, Petrusenko (Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 66 Townsend)
Gol: Dk.42 Kozlowski, Dk. 66 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Petrusenko, Dk. 90 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 58 Sorescu (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 87 Erdal Ragıp (Onvo Antalyaspor)
GAZİANTEP
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