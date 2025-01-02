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        Gaziantep'te "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için protokol düzenlendi

        Gaziantep'te 65 yaş üstü yaşlılar için yapılacak olan "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için imza protokolü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:52
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        Gaziantep'te "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için protokol düzenlendi
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        Gaziantep'te 65 yaş üstü yaşlılar için yapılacak olan "İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için imza protokolü düzenlendi.

        Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ahmet Deniz'in iş birliğiyle gerçekleşecek olan projenin imza törenine, Vali Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, merkezin hayırlı olmasını diledi.

        Çeber, "Gaziantep, belediyeleri, hayırseverleri ve çalışma şekliyle çok özel bir şehir. Yine buna örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu merkez şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte böyle merkezlere ihtiyaç olduğunu aktararak "Birlikten güç doğar anlayışıyla, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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