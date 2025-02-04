Gaziantep'te depremden etkilenen çiftçilere destek sağlandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çiftçilere destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için, 8 ilçede bin 100 ton makarnalık Türköz sertifikalı tohum ve 689 üreticiye 490 ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Depremde traktörleri, tarım makineleri ve ekipmanları enkaz altında kalan İl Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çiftçilere ise 54 milyon lira değerinde bir Tarımsal Ekipman Parkı kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle birlikte sulama sistemlerini kaybeden 150 çiftçiye ise modern sulama sistemleri dağıtıldı.

Proje kapsamında 75 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemleri teslim edilerek 500 dekarlık tarım alanı yeniden üretime kazandırıldı.

Tarımın yanı sıra hayvancılık ile uğraşan çiftçilere de 2 bin 52 ton yem dağıtımı yapılırken 54 arı üreticisine de 4 ton arı keki dağıtıldı.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 2 bin 630 aileye 126,5 ton un desteği sağlandı.