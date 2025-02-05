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        Gaziantep'te rahim miyomuna ameliyatsız tedavi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde uygulanan anjiyo yöntemiyle miyom tedavisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:10
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        Gaziantep'te rahim miyomuna ameliyatsız tedavi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nde uygulanan anjiyo yöntemiyle miyom tedavisi yapıldı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kervancıoğlu, tedavi yöntemiyle birçok hastalığın tedavi edilebildiğini ve bunlardan birinin de rahim miyomu olduğunu belirtti.

        Rahim miyomlarında kullanılan ana tedavi yönteminin cerrahi tedavi olduğunu aktaran Kervancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Cerrahi tedavide ameliyat ile rahimdeki miyomlar tek tek çıkarılır veya rahimin tamamının alınması gerekebilir. Cerrahi tedavilere alternatif tedavi yöntemi olarak bizim uyguladığımız anjio ile tedavi dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Anjio ile miyom tedavisi ülkemizde yeterince bilinmemekte ve az sayıda merkezde uygulanmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi de bu merkezlerden biri olup anjio ile miyom tedavisi başarı ile gerçekleştirilmektedir. Cerrahi tedavinin uygun bulunduğu çoğu hastada bu tedavi uygulanabileceği gibi, özellikle cerrahi tedavilerin uygun olmadığı, anestezi veya cerrahi tedavi risklerinin yüksek olduğu (obezite, kalp hastalığı, kan sulandırıcı ilaç kullanımı ve diğer nedenler) veya hastanın cerrahi tedavileri istemediği durumlarda anjio ile tedavi ön plana çıkmaktadır."

        Kervancıoğlu, anjiyo ile miyom tedavisinde işlemin yaklaşık 1 saat sürdüğünü sözlerine ekledi.

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