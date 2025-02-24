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        Gaziantep'te Kuzeyşehir ve Güneyşehir etapları arası ücretsiz ring seferi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uydu kentler olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir'de etaplar arası ücretsiz ring seferlerini başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:56
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        Gaziantep'te Kuzeyşehir ve Güneyşehir etapları arası ücretsiz ring seferi başladı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uydu kentler olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir'de etaplar arası ücretsiz ring seferlerini başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin konut ihtiyacını karşılamak, sıkışan şehir yapısını rahatlatmak için belediye tarafından projelendirilip oluşturulan Güneyşehir ve Kuzeyşehir uydu kentlerinde etaplar arası ulaşımı kolaylaştırmak için ring seferleri açıldı.

        Saat 09.00, 12.00, 15.00 ve 17.00 hareket saatleriyle günde toplamda 4 kez yapılacak seferlerin başlangıç noktası her iki bölgede 1'inci etaplar olarak belirlendi.

        Güneyşehir'de 1 ile 7'inci etaplar üzerinden 12 kilometrelik güzergah hazırlanırken Kuzeyşehir'de ise 12, 13, 16 ve Haydi noktası durakları üzerinden yaklaşık 10 kilometrelik ring seferi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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