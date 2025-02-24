Gaziantep'te Kuzeyşehir ve Güneyşehir etapları arası ücretsiz ring seferi başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uydu kentler olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir'de etaplar arası ücretsiz ring seferlerini başlattı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni uydu kentler olan Güneyşehir ve Kuzeyşehir'de etaplar arası ücretsiz ring seferlerini başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin konut ihtiyacını karşılamak, sıkışan şehir yapısını rahatlatmak için belediye tarafından projelendirilip oluşturulan Güneyşehir ve Kuzeyşehir uydu kentlerinde etaplar arası ulaşımı kolaylaştırmak için ring seferleri açıldı.
Saat 09.00, 12.00, 15.00 ve 17.00 hareket saatleriyle günde toplamda 4 kez yapılacak seferlerin başlangıç noktası her iki bölgede 1'inci etaplar olarak belirlendi.
Güneyşehir'de 1 ile 7'inci etaplar üzerinden 12 kilometrelik güzergah hazırlanırken Kuzeyşehir'de ise 12, 13, 16 ve Haydi noktası durakları üzerinden yaklaşık 10 kilometrelik ring seferi planlanıyor.
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