AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında ana kademe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun ev sahipliğinde ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat çalışmalarının güncel durumu, saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Hakan Aksu, Gaziantep teşkilatının sahadaki güçlü duruşunu takdirle karşıladıklarını belirterek, "AK Parti teşkilatları içinde Gaziantep her zaman örnek bir yapıya sahip olmuştur. Saha hakimiyeti, vatandaşla kurduğu gönül bağı ve iç disiplin açısından takdir edilesi bir organizasyon görüyoruz. Bu birliktelik, partimizin geleceği açısından umut verici." değerlendirmesinde bulundu.