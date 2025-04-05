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        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:00
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        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti
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        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında ana kademe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun ev sahipliğinde ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda teşkilat çalışmalarının güncel durumu, saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı.

        Toplantı sonrası açıklamada bulunan Hakan Aksu, Gaziantep teşkilatının sahadaki güçlü duruşunu takdirle karşıladıklarını belirterek, "AK Parti teşkilatları içinde Gaziantep her zaman örnek bir yapıya sahip olmuştur. Saha hakimiyeti, vatandaşla kurduğu gönül bağı ve iç disiplin açısından takdir edilesi bir organizasyon görüyoruz. Bu birliktelik, partimizin geleceği açısından umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Fedaioğlu ise Hakan Aksu'nun ziyaretinin kendilerine güç verdiğini kaydederek, "Gaziantep teşkilatı olarak teşkilat ruhunu diri tutarak, vatandaşımızla gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti, milletin partisidir ve biz bu bilinçle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, karşılıklı istişareler ve değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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