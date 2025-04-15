Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GAÜN öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu

        Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Harun Algül, 55 kilo kategorisinde koparmada 112 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAÜN öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Harun Algül, 55 kilo kategorisinde koparmada 112 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

        Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Harun Algül, sergilediği performansla Avrupa Şampiyonu oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti.

        Rektör Doğan, başarıda emeği geçen herkesi kutlayarak, "Avrupa Şampiyonu olan Harun, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen değerli hocalarımızı, antrenörlerimizi kutluyorum. Azmi ve kararlılığıyla örnek olan öğrencimizin gelecekte de nice başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Ünlü rapçinin tutuklanması istendi
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te jandarma öğrencilere mesleğini tanıttı
        Gaziantep'te jandarma öğrencilere mesleğini tanıttı
        Bedensel engelli vatandaşın akülü sandalye isteği yerine getirildi
        Bedensel engelli vatandaşın akülü sandalye isteği yerine getirildi
        Gaziantep'teki çiftçilere 7 milyon fide desteği
        Gaziantep'teki çiftçilere 7 milyon fide desteği
        GAÜN'de eğitim fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek
        GAÜN'de eğitim fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK'tan destek
        GİBTÜ'den bilim söyleşileri
        GİBTÜ'den bilim söyleşileri
        Türkiye yılın ilk çeyreğinde 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı
        Türkiye yılın ilk çeyreğinde 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı