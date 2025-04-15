GAÜN öğrencisi Avrupa Şampiyonu oldu

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Harun Algül, 55 kilo kategorisinde koparmada 112 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Harun Algül, sergilediği performansla Avrupa Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Rektör Doğan, başarıda emeği geçen herkesi kutlayarak, "Avrupa Şampiyonu olan Harun, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen değerli hocalarımızı, antrenörlerimizi kutluyorum. Azmi ve kararlılığıyla örnek olan öğrencimizin gelecekte de nice başarılara imza atacağına inanıyorum." dedi.