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        İslahiye ve Nurdağı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:27
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        İslahiye ve Nurdağı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        İslahiye’deki kutlama töreni Kaymakamlık hizmet binası bahçesinde yapıldı.

        Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin’in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

        Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından tören öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

        - Nurdağı

        Nurdağı ilçesinde Nurten Öztürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların gerçekleştirildi, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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