Güneydoğulu halıcılar Ortadoğu, Körfez ve Afrika ülkelerine odaklandı

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık yüzde 69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için çalışma yürütüyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Güneydoğu'daki halı üreticileri, 2025 yılının ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye 475 milyon 7 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Güneydoğulu halıcılar, pazar payını artırmayı hedeflediği Orta Doğu'ya 149 milyon 503 bin dolar, Körfez ülkelerine 134 milyon 231 bin dolar, Afrika ülkelerine ise 41 milyon 617 bin dolarlık ihracat yaptı.

Sektör en fazla geliri 411 milyon 833 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 57 milyon 826 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 4 milyon 637 bin dolarla el halıları ve 712 bin dolarla kilim takip etti.

El halıları ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

- En çok halı ABD'ye satıldı Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı 139 milyon 846 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 69 milyon 135 bin dolarla ikinci sırada, Irak ise 36 milyon 254 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğine iyi başladıklarını, yıl sonu hedeflerini yakalamak için bu dönem rakamlarının önemli olduğunu ifade etti. Global pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen önemli rakamlar elde ettiklerini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu: "İhracatımızı artırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai ve Doha kentlerinde gerçekleştirdik. Heyet özellikle ihracatımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerine yönelik payımızın artırılması için çalışıyor. Verimli de bir çalışma oluyor, yılın ilk çeyreğinde bu bölgelere yaklaşık 325 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Geçen yılın tamamında ise 1,3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 1,5 milyar dolara ulaşmak.