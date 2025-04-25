Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Güneydoğulu halıcılar Ortadoğu, Körfez ve Afrika ülkelerine odaklandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık yüzde 69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğulu halıcılar Ortadoğu, Körfez ve Afrika ülkelerine odaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin halı ihracatının yaklaşık yüzde 69'unu gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerinde pazar payını artırmak için çalışma yürütüyor.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Güneydoğu'daki halı üreticileri, 2025 yılının ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye 475 milyon 7 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Güneydoğulu halıcılar, pazar payını artırmayı hedeflediği Orta Doğu'ya 149 milyon 503 bin dolar, Körfez ülkelerine 134 milyon 231 bin dolar, Afrika ülkelerine ise 41 milyon 617 bin dolarlık ihracat yaptı.

        Sektör en fazla geliri 411 milyon 833 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 57 milyon 826 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 4 milyon 637 bin dolarla el halıları ve 712 bin dolarla kilim takip etti.

        El halıları ihracatından elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

        - En çok halı ABD'ye satıldı

        Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı 139 milyon 846 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 69 milyon 135 bin dolarla ikinci sırada, Irak ise 36 milyon 254 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğine iyi başladıklarını, yıl sonu hedeflerini yakalamak için bu dönem rakamlarının önemli olduğunu ifade etti.

        Global pazarlarda yaşanan sıkıntılara rağmen önemli rakamlar elde ettiklerini ifade eden Kaplan, şöyle konuştu:

        "İhracatımızı artırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai ve Doha kentlerinde gerçekleştirdik. Heyet özellikle ihracatımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Orta Doğu, Körfez ve Afrika ülkelerine yönelik payımızın artırılması için çalışıyor. Verimli de bir çalışma oluyor, yılın ilk çeyreğinde bu bölgelere yaklaşık 325 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Geçen yılın tamamında ise 1,3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz 1,5 milyar dolara ulaşmak.

        Yıl sonuna kadar Türkiye geneli yaklaşık 3 milyar dolar, Güneydoğu olarak ise 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İhracatımızın arttırılmasında emeği geçen bütün ihracatçılarımızı kutluyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay, "Bağımsızlık Seferberliği" içi...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay, "Bağımsızlık Seferberliği" içi...
        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
        Gaziantep'te Tropikal Koi Parkı açıldı
        Gaziantep'te Tropikal Koi Parkı açıldı