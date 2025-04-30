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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:44
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu belirterek, "Bizler, 'işçinin ücretini alın teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tarım ve sanayi şehri olan Gaziantep'te işçilerin her birini büyük ailenin bir parçası olarak gördüklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor, ihracata vesile oluyor. 15 yıl Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir işçi kardeşiniz olarak, emekçilerimizin duygularını çok iyi anlıyorum. Emeğin kıymetini bilen, işçinin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan tüm işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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