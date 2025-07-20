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        Gaziantep'te tırla tankerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:48
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        Gaziantep'te tırla tankerin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü 03 RH 800 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde Adem Bozkurt (25) idaresindeki 27 ARP 252 plakalı boş yakıt tankeriyle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Demir ve Bozkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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