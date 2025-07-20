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        Gaziantep'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:00
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        Gaziantep'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ali Karayuluk (56) idaresindeki 31 N 8557 plakalı hafif ticari araç, İslahiye-Hassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekipleri, sürücü Karayuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, seyir halindeki hafif ticari aracın bariyerlere çarptıktan sonra takla atması yer alıyor

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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