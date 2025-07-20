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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, YKS ve LGS Türkiye birincilerini ziyaret etti

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınavda derece yapan Özyurtseven kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:19
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, YKS ve LGS Türkiye birincilerini ziyaret etti
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınavda derece yapan Özyurtseven kardeşleri evlerinde ziyaret etti.

        Şahin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven'i ziyaret eti.

        Öğrencilerle sohbet eden Şahin, sınavdaki başarılarından dolayı iki kardeşi altınla ödüllendirdi ve ailelerini tebrik etti.

        Şahin, Gaziantep'in eğitim şehri olması hedefiyle ilgili çalıştıklarını ve bunun da meyvelerini bu sınav döneminde aldıklarını dile getirdi.

        Başkan Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Özel Nizip Artı Ortaokulu öğrencisi Aleyna Nur Kurt'u da evinde ziyaret ederek tebrik etti.

        Şahin'e Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılıç, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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