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        GAÜN öğrencileri Avrupa'da rekor kırdı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büşra Akay ve Beyzanur Seylan'ın yer aldığı 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı, Avrupa'da derece yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:20
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        GAÜN öğrencileri Avrupa'da rekor kırdı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büşra Akay ve Beyzanur Seylan'ın yer aldığı 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı, Avrupa'da derece yaptı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonasında, 44.42 saniyelik derece ile hem U23 hem de büyükler kategorisinde Türkiye rekoru kırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, "Türkiye rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza atmalarından dolayı büyük gurur duyduk. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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