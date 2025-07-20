Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.A. (33) idaresindeki 31 ARA 939 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 17. kilometresindeki İçerisu mevkisinde, H.E.E'nin (25) kullandığı 58 BB 760 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.A. (38), M.S. (12), A.A, H.N.A. ve H.A yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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