Araban'da kavun hasadına başlandı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kavun tarlada bu sene kilogramı 9-10 liradan satışa sunulurken ilçedeki market ve manavların tezgahlarında 13-15 TL liradan satılarak üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Araban Ovası'nın verimli topraklarına birinci ürün olarak ekimi yapılıp yetiştirilen, tadı ve aromasıyla ünlü ülke genelinde Araban baklavası olarak bilinen meşhur Araban kavununun hasadına başlandı.

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