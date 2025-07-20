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        Araban'da kavun hasadına başlandı

        Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezi olan Gaziantep'in Araban ilçesinde kavun hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:33
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        Araban'da kavun hasadına başlandı
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        Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezi olan Gaziantep'in Araban ilçesinde kavun hasadına başlandı.

        Araban Ovası'nın verimli topraklarına birinci ürün olarak ekimi yapılıp yetiştirilen, tadı ve aromasıyla ünlü ülke genelinde Araban baklavası olarak bilinen meşhur Araban kavununun hasadına başlandı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kavun tarlada bu sene kilogramı 9-10 liradan satışa sunulurken ilçedeki market ve manavların tezgahlarında 13-15 TL liradan satılarak üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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