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        Gaziantep'te jandarma "Antep fıstığı" nöbetinde

        Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:14
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        Gaziantep'te jandarma "Antep fıstığı" nöbetinde
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        Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlamasıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik ve Komando Timlerinin fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak için nöbet tuttuğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Üreticimizin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye denetimlere başladık. Denetimler havadan dron destekli olarak da sürdürülüyor. Fıstık sezonunun başlamasıyla birlikte komando timlerinin de katılımıyla daha da artırılan güvenlik önlemleri, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçluların tespiti açısından büyük öneme sahiptir. Alınan önlemler, çiftçimizin mağduriyetini gidermek ve emek hırsızlıklarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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