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        Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:03
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        Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Halil A. idaresindeki 34 LC 2725 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 No'lu Cadde'de, Mahmut T. yönetimindeki 27 BAD 142 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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