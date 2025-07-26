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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ile 14 obje ele geçirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğinde 80 sikke ve 14 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:35
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ile 14 obje ele geçirildi
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğinde 80 sikke ve 14 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 80 sikke ile 14 tarihi obje ele geçirdi.

        Gözaltına alınan C.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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