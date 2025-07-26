Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 80 sikke ile 14 obje ele geçirildi

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 80 sikke ile 14 tarihi obje ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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