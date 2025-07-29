Gastronomi kenti Gaziantep 13 ülkeden şefleri ağırladı

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) düzenlenen "Türk Yaz Okulları" etkinliklerine 13 ülkeden şefler katıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk gastronomi kenti Gaziantep'te, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün ev sahipliğinde, Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle "Türk Yaz Okulları" etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 13 ülkeden gelen 20 şef Gaziantep'te buluştu.

Katılımcılarla birlikte beyran ve yuvalama gibi geleneksel Gaziantep yemekleri üzerine atölye çalışmaları yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay, "Bu topraklar tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep mutfağı da bu birikimin bir yansımasıdır. Etkinliğe katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Sürme ise Gaziantep'in gastronominin yanı sıra tarihi ve kültürel özelliklerine vurgu yaptı.