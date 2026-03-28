Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep Basketbol'da hedef yeniden liderlik koltuğuna oturmak

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta liderlik koltuğunu Çayırova Belediyespor'a kaptıran Gaziantep Basketbol yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezona "Süper Lig" hedefiyle başlayan ve Şemsettin Baş yönetiminde iyi bir grafik çizen Gaziantep Basketbol, 10. haftadan 26. haftaya kadar yenilmezlik serisi yakaladı ve 11. hafta liderlik koltuğuna tırmandı.

        Performansıyla göz dolduran kırmızı-siyahlı ekip, 26. hafta Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73, 27. hafta Fenerbahçe Koleji RAMS ekibine 86-82, 28. hafta OGM Ormanspor'a 86-80, 29. hafta Çayırova Belediyespor'a 96-93'lük skorlarla kaybetti.

        Ligde geride kalan haftalarda 52 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, yaşanan kayıpların ardından lider Çayırova Belediyespor'u 1 puan geriden 3. sırada takip ediyor.

        Gaziantep ekibi, kalan 5 maçını kazanarak şampiyonluk hedefliyor.




        - "Liderliği kaybetmek üzücü oldu"

        Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ve eksik oyuncuların yerini dolduramayınca kötü sonuçlar aldıklarını söyledi.

        Çayırova Belediyespor'a kaybettikleri son maça tam kadro çıktıklarını ve iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Baş, şöyle konuştu:

        "Hakem kararlarında hatalar oldu, deplasmanda 2 bin kişinin maç boyu yabancı madde atması, inanılmaz derece baskı olmasına rağmen oyun bizim kontrolümüzde geçti. Son saniye basketiyle havada biten bir maçta kaybettik. Tabii ki o maçı deplasmanda kaybetmek çok üzücü oldu, liderliği de kaybettik. Öncesinde Bordo maçı ve Çayırova maçları arasındaki kaybettiğimiz Orman ve Fenerbahçe maçları bizim için çok yaralayıcı oldu. O iki maçı kaybetmeyip kazanabilseydik, yine liderdik."

        Baş, hala liderlik şanslarının bulunduğunu, Çayırova Belediyespor'un kaybetmesi durumunda ikili averajın da kendilerinde olduğunu, ilk devre 22 sayı farkla kazandıklarını hatırlattı.




        - "Her maçta en az bir kişi sakat"

        Takım olarak güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını, bunun talihsiz sakatlıklarla son bulduğunu ve 4 maçı da bu yüzden kaybettiklerini anlatan Baş, şöyle devam etti:

        "Her maçta en az bir kişi sakat, Fenerbahçe maçında 3 kişi sakat, Neman maç içinde sakatlanıp maçı bitiremedi. Dönüp geldiğimizde Orman maçında tek yabancıyla oynadık. Çayırova maçı, liderlik maçıydı tam kadro gittik ama olumsuz sonuçlar ve olaylar bizi buldu. Maçı son saniye kaybettiğimiz için üzgünüz, kalan 5 maçı kazanıp liderliğe gitmek istiyoruz."




        - "Sezonun bu bölümü kolay değil"

        Şemsettin Baş, ligin son bölümünün daha zorlu geçeceğini ve rakiplerin kaybetme ihtimali olduğunu belirterek, "Sezon başında bunları telafi edip kazanabiliyorduk ama sezonun bu bölümü kolay değil. Play-off'a girmek isteyen aday takımlar saldırıyor. Tam kadro olmayınca bu tip mağlubiyetler alınabiliyor, bu ligde hemen her şey olabilir, rakipler de kaybedebilir. Biz, maçlarımızı kazanıp en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu ligden ya lider çıkacağız ya da play-off'ta son ana kadar savaşacağız." diye konuştu.

        Takım oyuncularından Erdem İlter ise 16 maçlık galibiyet serisinin sona ermesinin kendilerini üzdüğünü anlatarak, "Önemli bir avantajdı bu, onu şu an için kaybettik. 5 maçımız var, bunların hepsini kazanıp ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Rakiplerimizin kaybedeceği maçlar neticesinde şampiyon da olabiliriz. Yüzde 100'ümüzü verip kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bu salonu doldurduğu her maçta biz onlardan güç alıyoruz. Yine bizim yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

