        Kendisini "savcı" olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini "savcı" olarak tanıtıp yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve diğer değerli eşyaları aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

