Zormağar'da PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altında

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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Telabyad, Rasulayn'dan sonra Kobani'ye bağlı Zormağar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, tank ve topçu birlikleri tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Zormağar'daki YPG/PKK hedefleri vurulmaya başlandı. Hedefler, savaş uçaklarının yaptığı sortiler ve sınır birliklerinin top atışlarıyla vuruldu.

Topçuların atışlarına karşı taraftan da teröristlerin silahla karşılık verdiği belirtilirken, sınır hattında da yoğun silah sesleri duyuluyor. Karkamış ilçesindeki vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılar yapılıyor.

GAZİANTEP 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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