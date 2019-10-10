FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu Gaziantep'te yakalandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il sorumlusuna bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu tespit edilen H.H.B. isimli şahıs yakalandı. Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen H.H.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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