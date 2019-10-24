Gaziantep'te 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te bir adresten kamera çalınması ve motosiklet hırsızlığı ile ilgili toplam 4 şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelvadi Mahallesi Toki konutlarında 2 adet kamera çaldığı belirlenen M.K. isimli şahıs yakalandı.

Çevredeki kamera görüntülerinin incelenmesi ile tespit edilen M. K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Otodan hırsızlık olayı

Ekiplerin, 23 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu U.S. isimli şahsın ise 2 adet otodan hırsızlık ile 1 adet oto hırsızlığına teşebbüs suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahısın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Motosiklet hırsızları yakalandı

Yine ekiplerin çalıntı motosiklet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalarda ise 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların çaldıkları motosikleti parçaladıkları belirlenirken şahıslardan birinin de kesinleşmiş cezası nedeniyle uzun süredir arandığı tespit edildi.

Şüpheli 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:19

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