Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, düzenlenen törenle başladı.

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcu yarışacak.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonayı yıllardır "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü içine alan haftada yapmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle kadınların son zamanlarda satranç sporuna ilgi duymaları ve yöneticilik vasfında da yer almaları bizler için son derece önemli. Kadınlarımızla, kızlarımızla sporun her alanında olmalarıyla gurur duyuyoruz. Böylesine organizasyonların, şampiyonaların da tüm ülkeye örnek olmasını arzu ediyoruz. TSF bugün geldiği noktada Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısı anlamında 1 milyon 200 bin lisanslı sporcusuyla en büyük federasyondur. Elbette kadın sporcu anlamında da 400 bin kadın lisanslı sporcuyla yine en fazla lisanslı sporcuya sahip bir federasyonuz."

Türkiye satrancının elde ettiği uluslararası başarılarda federasyonun, ailelerin ve son derece fazla çalışan sporcuların desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Tulay, yerel yönetimlerin desteğinin TSF'nin gücüne güç kattığını ekledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da göreve geldiğinden beri ana branşlardan birinin satranç olduğunu belirterek, milli sporcular yetiştirir aşamaya geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyona 9 Mart'ta sona erecek.