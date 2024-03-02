Gaziantep'te "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı

100 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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