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        Gaziantep'te "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı

        Gaziantep'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:13
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        Gaziantep'te "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı
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        Gaziantep'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin hayırlı olmasını diledi.

        Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Vatandaşlar, 6'ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığının müzik dinletisini eşliğinde sergiyi gezdi.

        100 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Sergi, yarın akşam 20.00'ye kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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