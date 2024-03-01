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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:03
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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, Şehitkamil ilçesinde kaçak kazı yapan F.İ, F.Y, Y.K, F.D, O.K. ve F.T'yi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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