Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında, Şubat ayı muhtarlar toplantısı Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

        Toplandıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gaziantep İl Müdürü Hakan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Şıhmuz İzgüden ile mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

        Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda konuşan Kaymakam Soylu, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Hak sahipliğine dair çekilen ilk kura sonrasında hak sahibi ailelerimizi konutlara yerleşmeye başladı. TOKİ konutlarımız ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Ayrıca deprem nedeniyle hasarlı olan yapıların yıkımları devam etmektedir." dedi.

        Nurdağı Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya da, Belediye Başkan vekili Yakup Bahar, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gaziantep İl Müdürü Hakan Şimşek ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı.​​​​​​​

        Toplantıda, muhtarların sorunları dinlenirken, deprem sonrası yapılan ve yapılmakta olan projeler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Borsa İstanbul'da 'tech mania'
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Sucukta hileye dikkat! Pazarda 50, kasapta 200 lira
        Prens William son anda planını iptal etti
        Prens William son anda planını iptal etti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        Macron'a ait olduğu öne sürülen videolar tartışma yarattı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te öğrenciler "nezaket gönüllüsü" oldu
        Gaziantep'te öğrenciler "nezaket gönüllüsü" oldu
        Oğuzeli ilçesinde "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri yapıldı
        Oğuzeli ilçesinde "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri yapıldı
        Gaziantep'te 37 bin metreküplük arıtma tesisi faaliyete başladı
        Gaziantep'te 37 bin metreküplük arıtma tesisi faaliyete başladı
        ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
        ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı
        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı