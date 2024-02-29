İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu başkanlığında, Şubat ayı muhtarlar toplantısı Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Toplandıya, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gaziantep İl Müdürü Hakan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Muhtarlar Derneği Başkanı Şıhmuz İzgüden ile mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Muhtarların sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda konuşan Kaymakam Soylu, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Hak sahipliğine dair çekilen ilk kura sonrasında hak sahibi ailelerimizi konutlara yerleşmeye başladı. TOKİ konutlarımız ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Ayrıca deprem nedeniyle hasarlı olan yapıların yıkımları devam etmektedir." dedi.

Nurdağı Kaymakam İsmail Alsancak başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya da, Belediye Başkan vekili Yakup Bahar, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gaziantep İl Müdürü Hakan Şimşek ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı.​​​​​​​

Toplantıda, muhtarların sorunları dinlenirken, deprem sonrası yapılan ve yapılmakta olan projeler aktarıldı.