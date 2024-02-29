Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş'ye para veren ve bu kişilere ulaşamayan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çok sayıda müşterisinin parası alıp işletmelerini kapatarak kayıplara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu iki kardeş tutuklandı.

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