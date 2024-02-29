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        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çok sayıda müşterisinin parası alıp işletmelerini kapatarak kayıplara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu iki kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:02
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        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çok sayıda müşterisinin parası alıp işletmelerini kapatarak kayıplara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu iki kardeş tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş'ye para veren ve bu kişilere ulaşamayan vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Polis, müşterilerinden yaklaşık 150 milyon lira toplayan kardeşleri yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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