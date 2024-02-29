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        Gaziantep'te 37 bin metreküplük arıtma tesisi faaliyete başladı

        Gaziantep'te Nizip çayının kirlenmesini önleyecek Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:26
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        Gaziantep'te 37 bin metreküplük arıtma tesisi faaliyete başladı
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        Gaziantep'te Nizip çayının kirlenmesini önleyecek Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük 37 bin metreküplük arıtma kapasiteli tesisle Nizip Çayı’nın temiz akacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, "Bu tesisin en büyük özelliği hem endüstriyel atıkları arıtması hem de evsel atıkları arıtması. 37 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin 30 bin metreküplük kısmı evsel, diğer kısmı endüstriyel atıklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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