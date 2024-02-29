Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET AKİF PARLAK - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ALG Spor, şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin önceki sezon şampiyonu ALG Spor, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

        Lige teknik direktör Kenan Öztürk ile başlayan ancak puan kayıplarının ardından Öztürk ile yolları ayıran sarı-grili ekip, takımın başına Ayhan Tepe'yi getirdi.

        Ligde kalan 9 maçı da kazanıp zirve yarışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep temsilcisi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

        Teknik direktör Ayhan Tepe, AA muhabirine, matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

        Şampiyonluk yarışından asla kopmadıklarını vurgulayan Tepe, şunları kaydetti:

        "ALG Spor'un ruhunda pes etmek diye bir şey yok. Bu doğrultuda biz her zaman iddialı bir şekilde çalışıp en sona kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, en son ana kadar devam edeceğiz. Çünkü bizim ruhumuzda bu var."

        - "Hedefimiz bundan sonraki 9 maçı da kazanmak"

        Sezon içinde ciddi sakatlıklarla uğraştıklarını belirten Tepe, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler, başımıza gelen şanssızlıklar. Tabii bunların arkasına sığınmadan elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 oyuncumuz milli takımdaydı. Onlar da döndüğünde kadromuz tam olacak. Hedefimiz bundan sonraki 9 maçı da kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım kaptanı Zehra Borazancı ise lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ancak şu an istedikleri yerde olmadıklarını ifade etti.

        Beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını dile getiren Borazancı, şöyle devam etti:

        "Her zaman mücadelemiz devam ediyor. Asla şampiyonluktan vazgeçmedik. Hiçbir zaman bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ligde nerede olursak olalım bu mücadelemiz devam edecek. Şampiyon olamasak da takımı en yukarıda görmek isteriz. Her zaman çabamız bu yönde. Ben ve arkadaşlarımız bu mücadeleyi vereceğiz."

        Ligde topladığı 40 puanla 5. sırada bulunan ALG Spor, ligin 22. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Hakkarigücü'nü konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Savunma profesörü!
        Savunma profesörü!
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı
        Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla kuyumcu iki kardeş tutuklandı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçına odaklandı
        AK Parti teşkilatları 28 Şubat darbesine ilişkin basın açıklaması yaptı
        AK Parti teşkilatları 28 Şubat darbesine ilişkin basın açıklaması yaptı
        Gaziantep'teki "pump track" parkı gençlere bisikleti sevdiriyor
        Gaziantep'teki "pump track" parkı gençlere bisikleti sevdiriyor
        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı
        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kaymakam Soylu'dan Yörük kültürünü yaşatan aileye ziyaret
        Kaymakam Soylu'dan Yörük kültürünü yaşatan aileye ziyaret