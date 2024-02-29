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        Oğuzeli ilçesinde "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri yapıldı

        Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:25
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        Oğuzeli ilçesinde "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri yapıldı
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        Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.

        Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 800'e yakın öğretmen ile velinin katıldığı programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak nefes eğitim verdi.

        Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay, aile yılmazlığının geliştirilmesiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Özbay, buradaki konuşmasında, aile yılmazlığının geliştirilmesinin çocuk yetiştirme sürecinden başladığını ve çocukların yetiştirilirken hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlaması gerektiğini belirtti.

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