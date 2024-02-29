Oğuzeli ilçesinde "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri yapıldı

Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay, aile yılmazlığının geliştirilmesiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 800'e yakın öğretmen ile velinin katıldığı programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak nefes eğitim verdi.

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