Gaziantep'te, kaçak kazıya 6 gözaltı

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kırsal bölgede açtıkları çukurda kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan F.İ., F.Y., Y.K., F.D., O.K. ve F.T. gözaltına alındı.Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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