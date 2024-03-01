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        Gaziantep'te, kaçak kazıya 6 gözaltı

        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:35
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        Gaziantep'te, kaçak kazıya 6 gözaltı
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        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şehitkamil ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kırsal bölgede açtıkları çukurda kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletler ile yakalanan F.İ., F.Y., Y.K., F.D., O.K. ve F.T. gözaltına alındı.Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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