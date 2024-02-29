Şehitkamil Belediyesi, işçi maaşlarına yüzde 100 zam yaptı

Gaziantep'teki Şehitkamil Belediyesi, işçilerinin maaşlarına yüzde 100 zam gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğu, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, vatandaşlara hizmet için gayret ettiklerini söyledi.

Bu hizmeti verirken çalışanların büyük emeği bulunduğunu ve iş barışıyla daha güzel çalışma ortamı sağlamaya önem verdiklerine işaret eden Fadıoğlu, çalışanlarının kendileri için kıymetli olduğunu anlattı.

Çalışanlarının ekonomik anlamda destek sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"2023 Ocak ayındaki maaşlara yüzde 100 zam yaparak en düşük iki çocuklu çalışanın maaşı 29 bin 300 lira olmuştur. İkramiye ve bayram yardımlarıyla ortalama 32 bin 800 lira olmuştur. Göreve göre maaş düzenlemesi yaparak herkesin çalıştığı birimle ilgili artı değerleri üreterek hatta hassas düşünceyle temizlikçi kardeşlerimizin her gün kıyafetlerini yıkamasını hesap ederek toplu iş sözleşmesi düzenlendi. 20 yevmiye olan ikramiyeler 52 yevmiyeye çıkarıldı. Sendika aidatını da ödeyeceğiz. 3 bin lira bayram yardımları 15 bin liraya çıkarıldı. Toplu iş sözleşmesi bir yıldır ama ülkemizdeki ekonomi hareketlikleri göz önüne alarak ek bir madde koyuldu ve 7'inci ayda doğrudan yüzde 12,5 zam uygulayacağız."

Konuşmaların ardından Fadıloğlu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.