Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in 3 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere arama gerçekleştiren ekipler, gümrük kaçağı 14 bin 853 paket sigara, 150 bin makaron, 890 kilogram nargile kömürü, 161 kilogram çay ve 158 kilogram gümrük tütün ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.