Gaziantep'te jandarma, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi

Açıklamada, depremler sonrası çocuklara yaşadıkları zorlukları unutturmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için jandarmanın faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, konteynerde eğitimine devam eden 170 öğrenciye emniyet kemeri kullanma, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafik ışıkları eğitimi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda jandarma ekipleri, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi.

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