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        Gaziantep'te jandarma, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda jandarma ekipleri, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:57
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        Gaziantep'te jandarma, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda jandarma ekipleri, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, konteynerde eğitimine devam eden 170 öğrenciye emniyet kemeri kullanma, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafik ışıkları eğitimi verdi.

        Eğitim sonrası jandarmanın çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdiği miniklerin yüzü güldü.

        Açıklamada, depremler sonrası çocuklara yaşadıkları zorlukları unutturmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için jandarmanın faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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