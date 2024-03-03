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        Gaziantep'te tarihi mahallenin eski dokusuna tekrar kazandırılması hedefleniyor

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki tarihi mahallerde geleneksel dokunun tekrar kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:06
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        Gaziantep'te tarihi mahallenin eski dokusuna tekrar kazandırılması hedefleniyor
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki tarihi mahallerde geleneksel dokunun tekrar kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde İTÜ Geliştirme Vakfı destekleriyle yürütülecek çalışmayla, depremden yıkılan ve ağır hasar alan binaların kaldırılmasının ardından, tarihi sokakta siluetin ve mahalle ölçeğinde geleneksel doku bütünlüğünün restorasyonu için proje hazırlandı.

        İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mimar, inşaat mühendisi, kentsel sit doku koruma konusunda uzman 7 öğretim üyesi ile yüksek lisans programlarında bulunan mimar öğrencilerin katılımıyla 10 gün sürecek olan saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni planlama yapılacak.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, orta ve ağır hasarlı yapıların yıkımı söz konusu olunca, bütün tarihi mahalleleri tekrardan kontrol altına aldıklarını ve bu kapsamda en yoğun bozulmaların Yaprak Mahallesinde olduğunu söyledi.

        Projede İTÜ ile işbirliği yaptıklarını belirten Gürsel, "Temasa geçtiğimizde yüksek lisans derslerinden bir tanesini bu konunun konabileceği paylaşıldı. Sahada yüksek lisans öğrencileri hızlı bir şekilde mahalle ölçeğinde belirlenen ders konusu kapsamında çalışmaya başladı. Dron uçuşları, resimlemeler, lazer tarayıcılar, total station gibi teknik cihazların kullanıldığı bu çalışma bize çok önemli veriler ve sonuçlar verecek. Alternatif, sokak, cephe siluetleri, tek yapı bazında rölöve ve restorasyon projelerine kadar bizi ulaştıracak, mikro ölçekte uygulama detaylarına ulaşılacak." dedi.

        Gürsel, geleneksel tarihi bütün mahallelerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaları sürekli devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.

        İTÜ ekibi adına konuşan İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar da, deprem sonrasında kentsel sit alanında yapılan çalışmanın önemine değinerek, "Öğrenci arkadaşlarımız gerçek bir problemle burada karşı karşıyalar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Burada biz katkı vermeye çalışırken öğrencilerinde de gerçek sorunlarla karşılaşma ve onlarla ilgili fikir üreterek Türkiye’nin güncel konusu olan depremle hasar görmüş alanlarda yapılacaklar konusunda onarımda daha iyi fikir alıp sorunları görüp üzerine proje geliştirmek için böyle bir alanda çalışma fırsatı buluyorlar. Burada çalışmalara öğrencilerin kazandıkları yanı sıra profesyonelleşecek bir kalitede sonuç elde edebilmek için destek veriliyor." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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