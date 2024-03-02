Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de belediye tarafından inşa edilen cami törenle ibadete açıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de belediye tarafından inşa edilen cami törenle ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        İslahiye Altınüzüm Mahallesi'nde 450 metrekare alanda, alt katı İslahiye Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi üst katı ise ibadet için inşa edilen Selahattin Eyyubi Camisi açılışı için tören düzenlendi.

        Yaklaşık 500 kişilik olarak inşa edilen ve 6 ayda tamamlanan caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        İlçe Müftüsü Hasan​​​​​​​ Kiraz, açılışta yaptığı konuşmada, "Allah, Selahaddin Eyyubi gibi gençleri yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.

        Kiraz, yapılan caminin hayırlı olmasını diledi.

        Belediye Başkanı Kemal Vural da, belediye olarak ellerini taşın altına koyarak gönül coğrafyasına yeni bir güzellik kazandırdıklarını ifade etti.

        Açılış töreninin ardından camide ilk vakit namazı eda edildi.

        ​​​​​​​Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Güneydoğu'dan şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat
        Güneydoğu'dan şubat ayında 985,1 milyon dolarlık ihracat
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da konuştu:
        Gaziantep'te "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi a...
        Gaziantep'te "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi a...
        Gaziantep'te gümüş ticaretinin kalbi Şeker Hanı'nda atıyor
        Gaziantep'te gümüş ticaretinin kalbi Şeker Hanı'nda atıyor
        Gaziantep'te jandarma, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi
        Gaziantep'te jandarma, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi
        Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren sanık: Mahkeme, çocuğun velayetini a...
        Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren sanık: Mahkeme, çocuğun velayetini a...