TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'dan 29 Ekim Mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Başkan Kaplan mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını kutluyor olmanın büyük coşkusunu ve onurunu yaşıyoruz. Türk milletinin tarihteki en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içerisinde daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevidir. Ülkemize karşı bölücü ve yıkıcı senaryoların her zaman uygulanmaya konmak istediği bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek daha da önem taşımaktadır. Kurtuluş Savaşında yedi düvele karşı kahramanca mücadele vererek Türkiye Cumhuriyetini kuran milletimiz, ülkesinin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu da şanlı ordumuzun Barış Pınarı harekatı ile tarihin karanlığına gömmüştür. Bu vatan için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirtirken, bu toprakları bize yurt yapan Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum, Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.