Taşdoğan istedi “Halep Arığı” tescillendi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan girişimleri netice verdi

Milliyetçi Harekat Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın ‘Halep Arığı” girişimleri sonuç verdi. Taşdoğan’ın konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmesinin ardından bölgeye turizm tescil sözü verildi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın ilçe ziyaretleri sırasında, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç‘ın Oğuzeli’nin Halep Arığı gibi Osmanlıdan kalma bir kültür mirasına sahip olduğu, bu mirasın yaşatılması ve canlandırılması için turizme kazandırılması gerektiği çabaları sonuç verdi.

Halep Arığı’nın kültür turizmine katılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığına bir soru önergesi veren Taşdoğan, akabinde meclis genel kurulunda bu konu hakkında söz aldı. Halep Arığı hakkında meclis genel kurulunu bilgilendiren Taşdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek Halep Arığı hakkında Bakan Ersoy’u da bilgilendirdi.

Taşdoğan neticelendirdi

Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ‘a bir çalışma dosyasıyla bilgilendirme yapan Taşdoğan, Bakan Ersoy’dan Halep Arığının Turizm Tescilinin yapılmasının sözünü aldı. Takipçisi olduğu dosyanın bakanlık çalışmalarını titizlikle takip eden Taşdoğan, Halep Arığı turizm tescilini de neticelendirdi. Kültür ve turizm gönüllülerinin, pek çok Gaziantep sevdalısının ve Oğuzeli halkının da takdirini toplayan Taşdoğan, “Gaziantep’e dair tarihi kültürel değerlerimizi ve eserlerimizi ne kadar korusak azdır. Kültürümüz ve tarihi değerlerimiz ecdadımızın bizlere bıraktığı, bizim de gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirastır” dedi.

Taşdoğan, ataların eşsiz mirasına sahip çıktığı ve verdiği katkılar için Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy‘a, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a ve Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk’e teşekkürlerini bildirdi.

Halep Arığı

Oğuzeli ilçesinde bulunan tarihi Halep Arığı, ilçenin güneyindeki vadide bulunmaktadır. Tarihi Halep Arığı, ortalama 8 metre derinlikte ve 2 metre eninde, yeraltında bulunan bir su kanalıdır. Kireçtaşı içine kazılmış devasa Halep Arığı bir su kanalının giriş ve çıkış noktası olarak hala dimdik ayakta. Yer yer tıkalı olduğu için kanalın büyük bir kısmı kullanılamamakta. Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesi, ana kayaya kazılarak yazılmış ve henüz okunamamış olmasına rağmen bu su kanalının önemi ve tarihi değeri dikkat çekmekte. İnşası 1330 yılları veya 11. yüzyıl olarak tahmin ediliyor. Su kanalının bir kayaya yazılmış ve günümüze kadar ulaşmış beş satırlık bir kitabesi de var. Kitabeler silik bir şekilde bulunmakta ve henüz okunamamakta.

Konu ile ilgili konuşan Taşdoğan, “Kufi usulle yazılmış kanalın kitabesinin okunması ile belki bu su yolunun gizli kalmış bazı yönleri ve su yolunun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılacaktır” diye konuştu.

GAZİANTEP 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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