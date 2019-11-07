Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı

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Gaziantep polis ekipleri bir eve yaptıkları baskında 1 kilo 70 gram esrar maddesi yakaladı

Şahinbey ilçe emniyeti devriye ekipleri Burç kavşağında durumdan şüphelenilerek durdurdukları iki şahıstan 31 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin sorgusundan esrar maddesini R.U. isimli şüpheli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine ise harekete geçen ekipler, R.U'ya ait eve yaptığı operasyonda 1 kilo 70 gram gram esrar maddesi ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki şüphelide haklarında yapılacak yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:19

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AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

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