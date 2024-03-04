Depremde yıkılan binayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan eski Nurdağı Belediye Başkanı Kavak teslim oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edildikten sonra yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, teslim oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 04.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:44 facebook

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